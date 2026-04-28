Команда «8-я палата» из кемеровской общеобразовательной школы №8 прошла в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей. Представители Кузбасса и еще 90 команд эрудитов из 89 регионов России, а также из Республики Абхазия и Республики Беларусь встретятся 15 мая в Москве, в Национальном центре «Россия». Всего для участников масштабного интеллектуального соревнования было организовано 20 отборочных игр.

Победитель в каждом регионе получит право выступить в очном финале турнира, который состоится 15 мая 2026 года в Москве. Масштабное событие объединит до 500 участников. По результатам финальной игры турнира будут награждены 10 команд: 1 абсолютный победитель состязания, а также 9 призеров. Все они получат ценные подарки.

Помимо направления викторин, в сезоне 2025/2026 продолжается турнир по спортивному «Что? Где? Когда?». К участию в нем приглашаются команды в двух возрастных категориях: школьники и студенты учреждений профобразования (14–18 лет), а также студенты вузов и работающая молодежь (18–25 лет). В направлении викторин, помимо трека для школ и колледжей, также проходит состязание для студентов вузов, где команды до 5 человек могут проверить свою логику и эрудицию в различных заданиях: от ребусов до шарад.