«Пользоваться белорусскими автобусами, коммунальной техникой и тракторами кузбасские потребители смогут сразу, а начать поэтапно платить за них можно будет со следующего года. Такой шаг показывает, что партнеры видят и ценят нашу надежность. В свою очередь, наши предприятия всегда стараются делать выбор в пользу белорусской техники. Особенно важны такие стабильные партнерские отношения сейчас, в непростое для Кузбасса время. Работа на долгосрочной основе помогает делать экономику региона более устойчивой. Будем продолжать и дальше укреплять дружбу между Кузбассом и Беларусью», — сказал Илья Середюк.

Кузбасским предприятиям стала доступна возможность покупать некоторые виды техники от белорусских производителей с отсрочкой оплаты. Об этом договорились во время встречи губернатора Илья Середюка и министра промышленности Республики Беларусь Андрея Кузнецова.На встрече подчеркнули, что официальный представитель белорусских машиностроительных заводов продолжает вкладывать средства в развитие производственной базы для обслуживания и ремонта карьерной техники, используемой на угледобывающих предприятиях Кузбасса. Фото: пресс-служба АПК.