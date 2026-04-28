В Мысках спортивная школа имени А. Воронина налаживает сотрудничество с Центром реабилитации «Топаз». Участников специальной военной операции, которые проходят курс восстановления в центре, пригласили на тренировку по миниволею. Это мероприятие стало значимым шагом в процессе реабилитации тех, кто после травм и испытаний возвращается к активной жизни.

Под руководством опытных тренеров и волонтеров, участники СВО освоили основы этого вида спорта, выполнили разнообразные упражнения и поучаствовали в игровых ситуациях. А в результате они смогли не только улучшить свои физические навыки, но и установить новые связи с местным спортивным сообществом.

Спортивная школа и Центр реабилитации планируют проводить подобные мероприятия на регулярной основе.