В преддверии Дня Победы более 14 000 работников предприятий СУЭК-Кузбасс поддержали акцию «Георгиевская лента».

Этот черно-оранжевый символ, который миллионы людей ежегодно прикалывают к одежде в знак благодарности ветеранам, является неотъемлемой частью празднования. Сегодня георгиевская лента — это символ уважения к героям, сражавшимся за свою Родину. В современной России он служит важным атрибутом Дня Победы, незримо связывая города страны, в том числе шахты, разрезы и сервисные предприятия СУЭК-Кузбасс, расположенные в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве, Киселевске, а также в Ленинск-Кузнецком, Беловском и Прокопьевском муниципальных округах.

«День Победы имеет особое значение для моей семьи, — делится Алексей Букин, руководитель направления Управления рисками и внутреннего аудита АО «СУЭК-Кузбасс». — История моих дедушек и бабушки, воевавших на фронте, это пример героического подвига. Мой дед, Николай Инфоньевич Бурнашов, был призван в армию в 17 лет. Он участвовал в боях против Японии под Харбином и служил в Амурской речной флотилии, а затем продолжил службу на Балтийском флоте на эсминце «Грозный». Второй дед, Василий Арсентьевич Букин, ушел на фронт, будучи десятиклассником. В 1942 году он стал командиром взвода 71-го гвардейского стрелкового полка. Участвовал в Сталинградской битве. Дошел до Днепра, оборонял Херсон, штурмовал Перекоп, освобождал Евпаторию и сражался за Севастополь и Кенигсберг. Моя бабушка, Полина Михайловна Букина, была снайпером. В 1943 году она была призвана в 24-ю Гвардейскую стрелковую Краснознаменную Евпаторийскую дивизию, в 71-й Гвардейский Краснознаменный ордена Кутузова стрелковый полк. Она форсировала Неман и участвовала в боях за Кенигсберг. В нашей семье мы трепетно храним память о героическом прошлом наших родственников. Подвиг поколения, пережившего Великую Отечественную войну, неоценим, и гордость за него объединяет многие семьи. Поэтому я с особым чувством надеваю георгиевскую ленту и обязательно пойду на парад и шествие Бессмертного полка с семьей. Мы, потомки героев будем свято чтить их память».

Акцию поддержали и молодые участники из Профкоманд Фонда Мельниченко. Они вышли на улицы своих городов и поселков, чтобы раздавать георгиевские ленты прохожим. Ребята стараются рассказывать землякам о важности этой традиции и о том, какой ценой была завоевана Великая Победа, подчеркивая необходимость помнить об этом.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»