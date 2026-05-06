Церемония вступления воспитанников Губернаторской кадетской школы МЧС в ряды «Юнармии» приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Память погибших красноармейцев, партизан и мирных жителей почтили минутой молчания. После кадеты поклялись в верности Отечеству и юнармейскому братству, пообещали стремиться к победам в учебе и спорте.

Также участники церемонии возложили цветы к мемориалу «Звезда Героев», посвященному связистам, сложивших головы на полях сражений Великой Отечественной войны, и выпускникам кадетского корпуса, погибшим в ходе локальных вооруженных конфликтов.

