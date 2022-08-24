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В память о погибших на «Листвяжной». Мемориал «Покорителям земных недр и спасателям» открыли в Грамотеино.

Своевременная диагностика. 32 тысячи кузбасских женщин прошли обследование на передвижных маммографах с начала года.

«Стрижи» прилетели. Авиационная группа высшего пилотажа, которая готовит воздушное шоу на День шахтера, завтра проведет в Кузбассе первую тренировку.

Ударными темпами. В Кузбассе завершилась Международная студенческая стройка.

Получили опыт. Волейбольный «Кузбасс» на первой всероссийской спартакиаде занял шестое место.