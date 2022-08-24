В выпуске:
В память о погибших на «Листвяжной». Мемориал «Покорителям земных недр и спасателям» открыли в Грамотеино.
Своевременная диагностика. 32 тысячи кузбасских женщин прошли обследование на передвижных маммографах с начала года.
«Стрижи» прилетели. Авиационная группа высшего пилотажа, которая готовит воздушное шоу на День шахтера, завтра проведет в Кузбассе первую тренировку.
Ударными темпами. В Кузбассе завершилась Международная студенческая стройка.
Получили опыт. Волейбольный «Кузбасс» на первой всероссийской спартакиаде занял шестое место.