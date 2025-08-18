Your browser does not support HTML5 video.

За плечами — годы службы в элитных спецподразделениях, боевые ордена и реальные сражения в самых горячих точках страны.

Чувашов Антон Александрович, ветеран СВО, офицер, ветеран боевых действий. Выполнял боевые задачи на территории Чечни и Дагестана. Служил в рядах полиции, в 2020 году вышел на пенсию. В октябре 2022 года был мобилизован. В июле 2024 года был демобилизован по ранению. Имеет госнаграды – Орден Святого Георгия (Георгиевский крест IV степени), Орден Мужества, медали – «За отличие в службе» III степени и «За отличия» III степени, а также Знак участника боевых действий РФ. Сегодня он — учитель физкультуры в кемеровской школе №14, является инициатором всекузбасского проекта «СВОЯ зарядка», также постоянным участником регионального проекта «Разговор с Героями», а недавно Антон прошёл отбор в региональную программу «СВОи Герои. КуZбасс».

Своим примером Антон учит молодёжь силе духа, стойкости и любви к Родине. Его история — о долге, мужестве и вере в то, что каждый может внести свой вклад в будущее страны.