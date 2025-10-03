Илья Середюк во время рабочего визита в Белово заехал на улицы Овощная и Детсадная, жители которых регулярно страдают от наплыва воды в подполья, погреба и огороды. В сентябре на совещании наметили поэтапный план действий по улучшению ситуации. Первые результаты уже есть.

«В некоторых домах вода ушла, и люди даже смогли положить картошку в погреба, где-то уровень начал снижаться. Эксперты, которые сейчас проводят изыскания, подтвердили, что работа по устройству канав для водоотведения дает результат. Продолжаем двигаться в этом направлении, вместе с тем ждем финальное заключение специалистов, которое определит первопричины подтоплений и позволит запланировать полный комплекс мероприятий по водоотведению», – отметил Илья Середюк.

С 19 сентября в подтопляемой части города расчистили 18,6 км канав, вывезли 1 080 кубометров земли и откачали более 270 кубических метров воды. В то же время железнодорожники расчищают свои железобетонные лотки вдоль Гурьевской ветки железной дороги. Местные жители также активно участвуют: мониторят уровень воды и предлагают свои варианты решения проблемы.

Фото: пресс-служба АПК