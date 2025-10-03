12 педагогов из Кузбасса участвуют в V Всероссийском форуме классных руководителей

1 октября в Национальном центре «Россия» открылся Пятый Всероссийский форум классных руководителей — ключевое событие в сфере воспитательной работы и педагогического сообщества страны. В мероприятии принимают участие более 1000 классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования из всех регионов России, а также представители девяти государств, включая Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Узбекистан.

Форум, проводимый по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, уже в пятый раз собирает лучших педагогов для обсуждения актуальных вопросов: от повышения престижа учительской профессии и взаимодействия школы с семьёй до формирования у школьников ценностных ориентиров, профориентационных практик и ожиданий молодёжи от науки.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на открытии, подчеркнул особую роль классных руководителей в жизни общества. По его словам, форум стал «настоящей семьёй» и ярким примером профессионализма и служения. Он отметил, что педагоги, посвятившие себя воспитанию подрастающего поколения, задают вектор будущего всей страны.

«От того, во что будут верить ваши воспитанники, о чём они будут мечтать, зависит не только их личное счастье, но и успех и будущее России», -сказал Сергей Кириенко.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что форум уже доказал свою значимость как площадка для принятия практических решений.

«Уже пятый год подряд мы собираемся здесь, и можно с уверенностью сказать — форум состоялся, — заявил Кравцов. — Это не просто обсуждения: здесь рождаются инициативы, которые потом реализуются в масштабах всей страны. Например, именно на форуме было принято решение о создании Всероссийского родительского комитета».

Министр также выразил надежду, что в следующем году география участников расширится ещё больше.

Особое внимание на форуме уделяется признанию заслуг педагогов. В торжественной обстановке состоялась церемония вручения государственных наград. Посол ФКР Кузбасса 2025 года Евгения Плис была удостоена благодарственного письма президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Награду ей вручил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Геннадьевич Новиков.

«Это событие — одно из самых ярких и масштабных для всего педагогического сообщества страны. Для меня это незабываемый год», — поделилась Евгения Плис.

Яркие впечатления оставила и насыщенная, разноформатная программа юбилейного форума. Учитель математики лицея № 20 Междуреченска Анастасия Сафронова отметила:

«Это фейерверк эмоций! Пятилетие форума отмечается в очень праздничной атмосфере. Серьёзные темы — о роли классного руководителя, образе учителя, привлечении школьников к науке — подаются в необычных форматах: у нас было ток-шоу с Владимиром Соловьёвым, где обсуждали действительно волнующие вопросы. Прекрасные спикеры, авторитетные люди. Было трогательное и вдохновляющее мероприятие с Андреем Малаховым в формате „Песни от души“ — педагоги пели, делились своими историями. А ещё — „Почта с Николаем Басковым“: он зачитывал письма от учителей и включал им любимые песни. В общем, шикарное мероприятие! Много интересных коллег, с которыми можно обсудить всё, что тебя волнует. Каждый готов делиться — и это круто».

Среди участников форума — 12 педагогов из Кузбасса, прошедших строгий конкурсный отбор среди более чем 50 000 заявок со всей страны. В делегации — как молодые специалисты, только начинающие свой путь в профессии, так и опытные наставники с многолетним стажем.