Губернатор Кузбасса Илья Середюк провел рабочее совещание с делегацией Республики Беларусь, прибывшей в регион по его приглашению. В состав делегации вошли заместитель Премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, посол Беларуси в России Александр Рогожник, председатель центрального совета «Президентский спортивный клуб» Дмитрий Лукашенко и генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Лесин.

На встрече стороны обсудили перспективы промышленного и товарного сотрудничества, а также реализацию совместных образовательных программ. В частности, планируется организация курсов повышения квалификации и практики для студентов профильных вузов и колледжей, которые будут готовиться к работе на современной технике.

Одним из ключевых событий стало открытие в городе Белово мультибрендового центра ООО «Б-24», специализирующегося на поставках и сервисном сопровождении белорусской карьерной и горной техники. На его базе также будет организована практическая подготовка студентов.

Накануне делегация посетила Кедровский угольный разрез — одно из старейших предприятий открытой угледобычи в регионе. Именно здесь в 1966 году начал работу первый карьерный самосвал БелАЗ-540. В следующем году сотрудничеству Кузбасса с БЕЛАЗом исполнится 60 лет.

Также на совещании обсуждались вопросы расширения поставок продукции кузбасских предприятий в Беларусь, включая логистику, требования к качеству и сертификацию.