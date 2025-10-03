В Кузбассе прошел торжественный прием в честь Дня учителя

В преддверии Дня учителя губернатор Кузбасса Илья Середюк провел торжественный прием в администрации правительства региона. На мероприятие были приглашены 118 педагогов — учителя, воспитатели и ветераны образовательной сферы. Глава региона поздравил участников с профессиональным праздником и вручил федеральные, ведомственные и региональные награды.

Среди отмеченных — директор научно-методического центра Кемерова Ирина Давыдова, награжденная знаком отличия «За наставничество» по указу Президента РФ. Знаком «За верность профессии» Министерства просвещения РФ отмечены 20 педагогов, еще двое получили знак «Почетный наставник», десять — «Молодость и профессионализм». Медали имени Алексея Леонова и Николая Масалова вручены учителям губернаторских школ-интернатов, а звание «Почетный учитель Кузбасса» присвоено Ирине Трель из лицея №23 Кемерова.

Губернатор также вручил 43 преподавателям сертификаты на единовременное пособие в размере 1 млн рублей. Это участники региональной программы поддержки педагогов, переехавшие в малые населенные пункты и города с численностью менее 50 тысяч человек. Среди них — представители педагогических династий Дарья Кузьмина и Дмитрий Власов.

Торжественные мероприятия проходят во всех муниципалитетах региона. В Анжеро-Судженске награды получили 78 преподавателей, в Губернаторском лицее-интернате прошла командная игра «Школа выживания», а в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства отметили 85-летие системы СПО.

На этой неделе в регионе проходят Дни педагогического образования. Одним из ключевых событий стал V форум молодых педагогов «Классная работа», включающий интерактивные занятия, встречи с участниками профессиональных клубов и образовательных платформ. В Кузбассе сегодня работают 19 тысяч педагогов, обучаются 300 тысяч школьников.