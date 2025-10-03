5 октября по всей стране впервые пройдет Всероссийский спортивный диктант, направленный на повышение спортивной грамотности и развитие интереса к физкультуре и здоровому образу жизни. Кузбасс также станет его площадкой.

Задания диктанта будут состоять из 25 вопросов на тему отечественной и мировой спортивной истории, Олимпийских игр, известных атлетов, правил соревнований и базовых аспектов здорового образа жизни.

Мероприятие пройдет в двух форматах: очном и заочном. В регионе для очного участия аккредитованы пять площадок в Кемеровский государственный университет (г. Кемерово, ул. Красная, д. 6), Центр спортивной подготовки сборных команд Кузбасса (г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 19), Училище олимпийского резерва Кузбасса (г. Новокузнецк ул. Веры Соломиной, д.14), Кузбасское училище олимпийского резерва, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д.104) и Прокопьевский техникум физической культуры, (г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, д. 42).

Участвовать может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта: sportdiktant.ru. После регистрации вы получите уникальный ID, который откроет доступ в личный кабинет с материалами для подготовки к тесту.