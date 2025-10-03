В Кузбассе для беременных женщин проведут лекции и индивидуальные консультации с медицинскими психологами, тренинги и мастер-классы по подготовке к родам, уходу за младенцем и последоровой гимнастике, занятия по эмоциональной разгрузке. Специалисты расскажут о мерах социальной поддержки для беременных и многодетных, женщинам репродуктивного возраста — о принятии решения в пользу материнства.

Например, в Новокузнецкой городской клинической больнице №29 имени А.А. Луцика пройдет «День беременных» с участием приглашенных специалистов по социальной работе, акушерки и врача-гинеколога, психолога, юриста, которые подробно ответят на все волнующие вопросы женщин.



Психолог Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведет беседу с беременными на тему «Как не выгореть в первый год материнства».

Мероприятие «Любовь под сердцем» для женщин, стоящих на учете в женской консультации № 1, проведут медики Прокопьевской городской больницы.

Врачи Кемеровской городской клинической поликлиники №5 им.Л.И. Темерхановой проведут «Школы подготовки к родам», где расскажут, как подготовиться к родам, а также о сохранении душевного равновесия.

День беременных проводится два раза в год — 7 апреля и 7 октября. Мероприятия направлены на формирование бережного отношения к материнству и детству. В октябре сотрудники медицинских организаций проведут ряд таких мероприятий в поликлиниках, женских консультациях, стационарах больниц по всему Кузбассу.