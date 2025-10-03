Трое кузбассовцев освобождены из украинского плена

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными в формате «185 на 185». Среди вернувшихся из плена – военнослужащие 1989 и 1997 г.р. из Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского округа.

«Сейчас бойцы находятся в безопасности на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сообщил Илья Середюк в соцсетях.

Губернатор добавил, что из Белоруссии всех освобожденных бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram

