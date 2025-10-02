Губернатор Кузбасса Илья Середюк в Новокузнецке принял участие в торжествах в честь 85-летия системы профобразования. Глава региона отметил, что в Кемеровской области 55 колледжей и техникумов учат студентов по более чем 200 направлениям. Выпускники учреждений профессионального образования во многом обеспечивают работу ведущих предприятий Кузбасса.

«Кузбасс был и остается регионом-лидером в подготовке рабочих кадров. От всей души благодарю всех, кто посвятил свою жизнь этой благородной миссии — обучению и воспитанию будущих профессионалов!», – сказал Илья Середюк.

70 педагогам, мастерам и наставникам вручили государственные и региональные награды. 38 сотрудников удостоены звания «Почетный работник сферы образования РФ».

В Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме губернатор осмотрел учебные аудитории и лаборатории, а также зоны кластера «ТрансЛогистик», созданного по нацпроекту «Молодежь и дети». Главе региона показали, как работают программируемые промышленные роботы и тренажеры с виртуальной реальностью.

