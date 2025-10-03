Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории, руководитель регионального координационного центра противодействия терроризму и экстремизму Вадим Шиллер встретился с ребятами осинниковского лицея №36. Он провел для них лекцию на тему противодействия экстремизму и террору. Объяснил молодежи, как разные запрещенные организации могут завербовать молодых людей, и ответил на вопросы своих юных слушателей.

Автор: Эльвира Галиева