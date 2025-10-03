В рамках рабочего визита делегации Республики Беларусь в Кузбасс состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы товарного взаимодействия между регионами. Одним из ключевых направлений стал экспорт сельскохозяйственной продукции из Кузбасса.

Белорусская сторона выразила заинтересованность в закупке рапса. В Республику уже поставлена пробная партия — 9 тысяч тонн маслосемян. По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, при сохранении благоприятной ценовой политики со стороны российских производителей сотрудничество может быть расширено.

На встрече также рассматривались логистические маршруты, требования к качеству продукции и вопросы сертификации. Обе стороны подчеркнули важность развития аграрного партнерства и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию.