Больницы Кузбасса укомплектованы медицинским персоналом на 82%

Подводя в социальных сетях итоги недели, Илья Середюк отметил, что несмотря на сохраняющийся дефицит медицинских кадров наметилась положительная тенденция. По сравнению с прошлым годом в кузбасских больницах и клиниках стало на 5-6% больше врачей, а также среднего и младшего медперсонала.

«Эту динамику надо сохранить. Прежде всего работаем с выпускниками нашего медицинского университета и медицинского колледжа. По итогам прошлого года в больницы Кузбасса трудоустроились более 1 тысячи ребят. Есть сдерживающий фактор – далеко не все выпускники, получив дипломы, остаются в профессии. Эту проблему решаем за счет расширения программ целевого набора», – сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что целевики по завершении учебы стабильно возвращаются в родные города и поселки.

