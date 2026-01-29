В Киселевске проходит этап школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». На днях состоялись очередные матчи, где сошлись лидеры южной части Кузбасса, ранее одержавшие победу на муниципальном уровне.

Спортивный комплекс «Юность» стал центром притяжения для любителей школьного баскетбола. В Киселевск приехали команды из Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Топков и Белова.

В соревнованиях принимают участие пять команд юношей и три команды девушек. Для каждого спортсмена это не просто игра, а важный шаг на пути к следующему уровню – региональному этапу. На паркете – упорная борьба, командный дух и стремление показать свое превосходство, победители этого этапа получат право представить свои города на региональных соревнованиях, где определятся сильнейшие школьные команды Кузбасса.

Автор: Екатерина Чеберяк