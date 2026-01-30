В 2026 году в Кемеровской области будет реализовано 58 проектов, предложенных местными жителями. Такие данные озвучили в пресс-службе областного правительства. Всего на конкурс «Твой Кузбасс — твоя инициатива» была подана 121 заявка из 28 муниципалитетов.

Лидерами по числу поданных заявок стали Тисульский, Промышленновский, Крапивинский, Таштагольский и Гурьевский округа. Средства на реализацию проектов будут выделять из областного бюджета (90%), остальная часть за муниципалитетом, бизнесом и местными жителями.

Фото: пресс-служба АПК.