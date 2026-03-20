В Кемерове состоялось заседание Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание», на котором подвели итоги работы за 2025 год и наметили цели на 2026-й. Встречу провел заместитель председателя правительства Кузбасса Антон Пятовский.

От имени губернатора Ильи Середюка зампред поблагодарил организацию за вклад в образование региона и подчеркнул, что власти готовы выводить сотрудничество на новый уровень. По словам Пятовского, главной целью сотрудничества Кузбасса с обществом «Знание» в 2026 году станет активное вовлечение в просветительскую деятельность университетов, научных центров и использование современных интерактивных форматов.

Знаковые проекты 2025 года

Председатель регионального отделения Мария Леухова сообщила, что в 2025 году общество «Знание» в Кузбассе показало высокие результаты:

– провело более 1300 просветительских акций;

– аудитория слушателей (участников лекций, викторин и кинопоказов) достигла почти 48 тысяч человек.

Одним из ключевых проектов в 2025 году стал цикл лекций «Кузбасс — вклад в Великую Победу». О роли региона в годы войны жителям городов и сел рассказывали министры, эксперты архивного управления и главы ведомств. Проект охватил не только столицу региона, но и удаленные муниципалитеты.

Ветераны СВО — новые наставники молодежи

Особый акцент в Кузбассе сделан на привлечении к работе ветеранов боевых действий. В рамках совместного проекта с фондом «Защитники Отечества» на базе КемГУ прошли обучение 40 бойцов СВО из разных уголков области. Пройдя интенсив «Лекторское мастерство», они получили квалификацию и начали выступать в школах и вузах. На сегодняшний день 12 участников программы «СВОи Герои. КуZбасс» уже официально стали лекторами общества «Знание».

Поддержка школ и родительских инициатив

Кузбасс продемонстрировал высокие результаты и в грантовой поддержке: 30 общеобразовательных учреждений региона стали победителями Конкурса инициатив родительских сообществ. Школы получили премии в размере от 200 тысяч до 2 миллионов рублей на реализацию своих социальных проектов.

К слову, сейчас открыт прием заявок на новый сезон конкурса. Родительские комитеты могут подать анкету на сайте «Знание.Родители» до 15 мая.

Планы на 2026 год

Как отметила директор филиала Ирина Кузнецова, в 2026 году акцент сместится в сторону муниципалитетов. В планах — расширение сети лекторов в малых городах и запуск проекта «Школа наставников» для подготовки молодых кадров. Кроме того, в повестку включат мероприятия, посвященные Году единства народов России, и продолжат патриотический цикл «Женское лицо Победы».

Напомним, проекты Общества «Знание» соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».