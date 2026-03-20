Жителей Кузбасса приглашают к созданию инклюзивной моды: до 15 мая 2026 года профессиональные дизайнеры, модельеры, производители, а также студенты профильных учебных заведений могут подать заявки на участие в конкурсе адаптивной одежды «На крыльях».

Основная цель конкурса – разработка гардероба, который сочетал бы в себе эстетику, удобство и функциональность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники могут проявить себя в нескольких номинациях, охватывающих все сферы жизни:

«Мы — семья» (образы для всей семьи);

«Спорт и активная жизнь»;

«Повседневный комфорт»;

«От рабочего дня — к активным делам»;

«Торжество»;

«С заботой при восстановлении».

Главная особенность конкурса заключается в составе жюри. Оценивать коллекции будут те, кто знает о потребностях в специальной одежде не понаслышке – российские паралимпийцы. Они проанализируют коллекции с точки зрения практического опыта и реальных потребностей пользователей адаптивной одежды.

«Российские дизайнеры и производители готовы создавать функциональную и по-настоящему красивую одежду для людей с инвалидностью. Мы видим, как мастера вплетают в адаптивный дизайн национальные традиции. Это значит, что мода становится инструментом социальной интеграции и культурного единства», – отметила Анна Цивилева, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества».

Конкурс станет площадкой для диалога между авторами коллекций, экспертным сообществом и конечными потребителями. Важным бонусом для победителей станет перспектива запуска их коллекций в серийное производство.

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на официальном ресурсе: https://vk.cc/cVDgda