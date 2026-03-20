Региональный центр компетенций Кузбасса продолжает обучать специалистов кузбасских компаний технологиям бережливого производства. В 2026 году на интерактивных учебных площадках «Фабрика процессов» и «Фабрика офисных процессов» пройдут обучение свыше 250 сотрудников предприятий региона. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия».

«Обучение позволяет на практике ознакомиться с методами бережливого производства и убедиться, что даже небольшие изменения в организации труда способны значительно повысить эффективность работы. Это напрямую влияет на конкурентоспособность кузбасских компаний, рост производительности труда и устойчивое развитие экономики региона», — подчеркнула заместитель председателя правительства Кузбасса – министр экономического развития региона Елена Галеева.

«Фабрики» представляют собой учебные площадки, где условия работы максимально приближенные к реальным.

На «Фабрике процессов» сотрудники под руководством экспертов Регионального центра компетенций собирают модель пульта управления газа, чтобы на практике научиться выявлять потери и оптимизировать производственные потоки.

На «Фабрике офисных процессов» участники работают с договорами поставки, осваивая методы сокращения документооборота и снижения себестоимости процессов. Для сотрудников компаний-участников федерального проекта «Производительность труда» обучение проводится бесплатно.

Площадки работают в регионе с 2020 года. За это время было организовано более 150 обучающих сессий, в которых приняли участие свыше 2 тысяч сотрудников кузбасских компаний — участников федерального проекта «Производительность труда».

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его цель — обеспечить устойчивый ежегодный рост производительности труда на российских предприятиях. Оставить заявку на участие можно на платформе производительность.рф.

Фото: Администрация правительства Кузбасса