В Кузбассе готовят к запуску новую меру поддержки многодетных семей: региональная доплата к первоначальному взносу за жилье. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Сейчас рыночная ипотека остается дорогой, и не все семьи могут позволить себе собрать первоначальный взнос. Чтобы помочь им, область добавит свою поддержку к федеральным программам: материнскому капиталу и льготным ипотечным ставкам.

«Разовая поддержка составит 450-500 тысяч рублей. Эти деньги можно будет направить на оплату первоначального взноса при покупке жилья», – пояснил Середюк.

Все необходимые нормативные документы сейчас находятся в разработке. Официально программа будет опубликована и начнет работать в апреле 2026 года.