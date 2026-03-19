Во время прямого эфира с Ильей Середюком в соцсетях жительница Междуреченска Ксения Милованова рассказала, что минувшей зимой на юге Кузбасса выпало много снега и выразила опасение, что в период паводка отдельные территории юга Кузбасса может затопить.

Глава региона согласился с тем, что юг области буквально завалило снегом.

«Сам очень много езжу по территориям региона. Только на этой неделе был и в Промышленновском округе, и Ленинск-Кузнецком. Вчера работал в Беловском городском округе, а по дороге пересекал несколько территорий. На прошлой неделе работал на юге Кузбасса. Поэтому я подтверждаю, что там снега очень много – чуть ли не два человеческих роста», – сказал Илья Середюк.

Понимая опасность паводка, власти и специальные службы начали заблаговременно к нему готовиться. В первую очередь, были проанализированы возможности тех сил и средств, что имеются в распоряжении на случай чрезвычайной ситуации.

После этого была изучена карта многолетних исследований, на которой обозначены территории, где наводнение наиболее вероятно. Подобные наблюдения по ряду муниципалитетов существуют на протяжении ста лет.

«На этих территориях мы определяем количество домов, число жителей, количество детей, маломобильных граждан. А также количество собак, коров и другой живности. Это делается для того, чтобы в случае чего всех можно было быстро эвакуировать», – пояснил глава региона.

На следующей неделе в ряде муниципалитетов проведут взрывные работы на реках, что позволит избежать заторов во время ледохода. В частности, работы запланированы в в Междуреченске, Кемерове, Юрге, Мысках и Таштагольском муниципальном округе.