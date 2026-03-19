В Кузбассе продолжают работу пункты проката детских товаров – в каждом муниципалитете жители могут бесплатно взять необходимые вещи для детей первого года жизни. Об этом напомнил губернатор Илья Середюк.

Взять напрокат можно коляски (в том числе для двойни), кроватки, ванночки, пеленальные столики, радионяни, манежи и другие товары. Услуга полностью бесплатная – единственное условие: бережно относиться к вещам и вернуть их после использования, чтобы ими могли воспользоваться другие семьи.

«Работает как в библиотеке: взял учебник, попользовался год, сдал – и он служит следующим школьникам. Так и здесь: 5-6 семей могут по очереди пользоваться одной коляской», – пояснил губернатор.

Программа создана на средства, сэкономленные при проведении госзакупок. В первую очередь ей могут воспользоваться многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи участников специальной военной операции.