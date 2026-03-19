Во время прямого эфира в соцсетях губернатора Кемеровской области Илья Середюк рассказал о сохранении популярных туристических событий в регионе. По его словам, мероприятия, пользовавшиеся популярностью в прошлые годы, пройдут и в 2026 году.

Также глава региона подтвердил и проведение «Динотерры».

– Все мероприятия туристической направленности, семейного туризма, которые были востребованы в предыдущие годы, сохранились. Также мы внимательно посмотрели все мероприятия, которые не пользовались спросом или там, где их нужно переформатировать. Но что касается «Динотерры», она стоит в календаре мероприятий, и в начале июля она состоится, поэтому всех приглашаю, – сказал Середюк.

Напомним, что ранее организаторы фестиваля анонсировали даты . Этим летом научно-популярный фестиваль будет проводиться в первые выходные июля, с 3 по 5 число.