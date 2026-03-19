Губернатор Кузбасса Илья Середюк в прямом эфире ответил на вопрос жительницы Новокузнецка Ольги о замене социальных проездных билетов. Ранее она обратилась в Центр социальной защиты Центрального района, но выяснилось, что бланков новых проездных временно нет в наличии.

Как пояснил губернатор, такая ситуация сейчас по всему Новокузнецку. Чтобы избежать ажиотажа и длинных очередей, власти приняли решение организовать переходный период.

«До 31 мая 2026 года включительно можно спокойно поменять, получить или заменить свой проездной», – сообщил Середюк.

Этот срок выделили специально, чтобы люди могли выбрать удобное время для визита, а бланков хватило на всех желающих.