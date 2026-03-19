Главе региона в телеграм-канале поступил вопрос от новокузнечанки, которая попросила уделить внимание проблеме хоккейной команды МХЛ, которую, по словам горожанки, «хотят бросить на произвол».

Илья Середюк отметил, что хоккей для Новокузнецка крайне важен. Он признался, что часто сам бывает на матчах, и «Металлург» хорошо ведет этот сезон. Что касается «Кузнецких Медведей», то губернатор заявил, что это связующее звено между подрастающими талантами и профессиональным клубом.

– Это важный элемент хоккейной подготовки наших ребят, тем более для нашего хоккейного Новокузнецка. Как только получил эту тревожную информацию, и наш прославленный земляк Сергей Бобровский тоже выступил в поддержку, я обратился к руководству ЕВРАЗ ЗСМК, обратился к собственникам компании ЕВРАЗ с просьбой сохранить. Мы переговорили. И результатом нашего диалога стала договоренность о том, что команда будет сохранена, команда будет работать, и уже сегодня должна быть подана заявка об участии нашей молодежной команды на следующий сезон, – заявил глава региона.

Илья Середюк похвалил и взрослую команду Новокузнецка за победу в регулярном чемпионате и за выход в плей-офф. Он пообещал, что сам постарается приехать на первые матчи, которые состоятся 22 и 24 марта в южной столице Кузбасса.