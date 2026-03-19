К прямому эфиру губернатора Кузбасса был проведен опрос среди жителей региона на тему работы управляющих компаний. Илья Середюк в прямом эфире зачитал итоги этого опроса и рассказал, откуда больше всего приходит жалоб.

На первом месте списка оказался Ленинск-Кузнецкий округ. Чаще всего люди жаловались на холод в квартирах, плохую уборку снега на придомовых территориях и детских площадках, а также на состояние подъездов. На втором месте анти-рейтинга – Новокузнецк с многочисленными жалобами на отопление, уборку дворов и частые аварии на сетях. Третье место по числу жалоб занял Кемерово, жители областной столицы сообщали о плохой уборке снега во дворах, состоянии подъездов и запахе канализации.

Четвертое место у Киселевска, от местных жителей поступали частые жалобы на отсутствие дворников и неубранный мусор на улицах. На пятом месте – Прокопьевск с жалобами на плохое отопление и слишком медленную реакцию управляющих компаний на проблемы.

Илья Середюк сообщил, что подробный отчет по опросу пришлют главам каждой территории, чтобы они ознакомились и приняли меры для устранения проблем.