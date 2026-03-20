Губернатор Кемеровской области Илья Середюк организовал заседание экономического совета, в котором принял участие заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, иностранный член РАН и академик Владимир Квинт. Ключевой темой обсуждения стала реализация Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.

«Нам нужно не просто сохранить добычу угля, а развивать его глубокую переработку, углехимию и смежные отрасли. Именно такая цель заложена в Стратегию социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года», — подчеркнул Илья Середюк.

Академик Владимир Квинт отметил, что для успешного внедрения стратегических подходов к научно-технологическому развитию региона необходимо учитывать его реальные конкурентные преимущества и обеспечивать системную координацию всех участников инновационной экосистемы.

Уже достигнуты значительные результаты в этом направлении: при поддержке Минпромторга России создан Центр инженерных разработок по углехимии в Кузбассе. В консорциум вошли КузГТУ как головная организация, ФИЦ угля и углехимии СО РАН, ДонГТУ (ЛНР), СибГИУ и «НОЦ Кузбасс – Донбасс».

Регион также реализует Программу повышения эффективности угольной отрасли до 2030 года, разработанную региональным министерством угольной промышленности совместно с Минэнерго России.