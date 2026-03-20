20 марта мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил их с праздником Ураза-байрам.

«Этот светлый день наполнен глубоким смыслом и традициями: знаменует завершение священного месяца Рамадан, воплощает духовное обновление, нравственное совершенствование, напоминает о важности семейных ценностей, искренней дружбы, справедливости, сострадания и милосердия. От всей души желаю последователям ислама в Кузбассе крепкого здоровья, благополучия, счастья и достатка в доме», — подчеркнул Илья Середюк.

Богослужения в честь этого важного мусульманского праздника проходят в 17 муниципалитетах Кузбасса. Ураза-байрам, также известный как праздник разговения, символизирует окончание поста. Это один из двух ключевых дней исламского календаря.