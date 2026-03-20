В ходе визита в Новосибирскую область полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил Барабинск, где ознакомился с социальной инфраструктурой города и осмотрел производственные объекты Западно-Сибирской железной дороги.

Серышев подчеркнул важность Барабинского железнодорожного узла для смены локомотивов и локомотивных бригад на транзитных пассажирских и грузовых составах. Он отметил, что эффективная работа железнодорожников в Сибири способствует стабильной деятельности промышленных, сельскохозяйственных и добывающих предприятий, реализации инвестиционных проектов и развитию туризма.

«Железная дорога является основой логистики Сибирского федерального округа, с опорой на которую выполняются задачи по росту экономики и качества жизни населения, поставленные Президентом России», — сказал Анатолий Серышев.

Особенно значима железнодорожная инфраструктура для Кузбасса, где она играет ключевую роль в вывозе угля в восточном направлении. Ранее правительство Кузбасса заключило соглашение с ОАО «РЖД» о экспорте угля в 2026 году, выделив региону квоту в 55 млн тонн с возможностью увеличения на 5 млн тонн.

В Кузбассе функционируют два филиала компании — Красноярская и Западно-Сибирская железные дороги. Общая протяженность железнодорожных путей составляет 1701 км, а их плотность достигает 178 км на каждые 10 тысяч квадратных километров территории, что делает регион лидером по этому показателю в Сибирском федеральном округе.