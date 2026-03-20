В Мариинске стартовал двухдневный молодежный фестиваль-эксперимент «Чивилихинский март». Мероприятие посвящено памяти выдающегося земляка — писателя, журналиста и историка Владимира Чивилихина.

В фестивале участвуют около четырех тысяч человек, включая школьников, студентов, деятелей культуры, а также экспертов из разных регионов России. Онлайн-формат позволил присоединиться к событию представителям Беларуси, Таджикистана и Казахстана. Основная цель фестиваля — поддержка молодых талантов и содействие развитию творческой молодежи.

В модельной библиотеке для детей и юношества состоялась литературная встреча «От идеи до читателя». Новички в литературе получили возможность представить свои произведения перед опытными писателями и редакторами. На базе школы №1 начался региональный медиапрактикум «Школа журналистов», в рамках которого юные корреспонденты и блогеры под руководством экспертов создают репортажи, статьи и фотоистории о фестивале и городе.

На творческой площадке «Артсоюз: от слова к линии и цвету» прошли конкурс изобразительного искусства «Серебряные рельсы» и встреча с художником-графиком Альфией Алпыспаевой, членом Союза художников России. В театре «Желтое окошко» режиссер из Северска Ангелина Кабакова провела интерактивный практикум «Харизма победителя», где участники работали над дикцией, дыханием и техникой речи. В детской музыкальной школе состоялся концерт ансамбля русских народных инструментов «Гармония».

В Мариинском педагогическом колледже имени императрицы Марии Александровны открылась XII межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Чивилихинские чтения – 2026».

Центральным событием второго дня фестиваля стали дебаты «Сила слова», которые прошли в городской библиотеке имени В. Чивилихина. Молодые ораторы продемонстрировали свое мастерство убедительной речи. Для гостей фестиваля подготовлена насыщенная культурная программа, включающая выставки, экскурсии «Вдохновение в городе М», «По следам сибирских казаков» и «Мариинск купеческий», а также театрализованные представления.