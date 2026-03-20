Государственные юридические бюро создаются в России по решению Президента Владимира Путина. Они призваны обеспечивать функционирование государственной системы бесплатной юридической помощи и оказывать правовую помощь отдельным категориям граждан. В Кузбассе госюрбюро работает с 2022 года.

Бесплатная юридическая помощь доступна таким льготным категориям как дети-сироты, инвалиды, малоимущие граждане, многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и их семьи, и иные категории граждан (с полным перечнем категорий граждан можно ознакомиться на официальном сайте юрбюро).

За помощью можно обратиться по адресам: г. Кемерово, пр. Советский, 56, тел. 8 (3842) 55-82-52; г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 44, тел. 8 (3843) 32-89-52.

Также специалисты юрбюро ведут активную выездную работу. Например, 20 марта в Штабе общественной поддержки (г. Кемерово, ул. Ноградская, 7) юрбюро провело онлайн вебинар «Защита прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг» и прием по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи. А 26 марта в администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 56) пройдет семинар «Порядок и способы обращения граждан за бесплатной юридической помощью» и правовое консультирование. В этот же день пройдут правовые консультации в рамках Единого дня оказания бесплатной юридической помощи, организованного Ассоциацией юристов России, в «Федоровке» – Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова (г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19).

Кроме того, специалисты регулярно работают на основных площадках – в филиале фонда «Защитники Отечества», Кузбасском клиническом госпитале ветеранов войн, органах соцзащиты, библиотеках, Штабе общественной поддержки, семейных многофункциональных центрах региона. График выездных приёмов также можно посмотреть на сайте организации.

Жители Кузбасса, имеющие право на юридическую помощь, могут получить ее онлайн – через портал Госуслуг. В разделе «Правопорядок» работает сервис «Получение бесплатной юридической помощи», позволяющий записаться на консультацию (очно или дистанционно) в удобное время. Чтобы визит был максимально эффективным, необходимо предварительно загрузить документы: это даст специалистам юрбюро возможность заранее изучить ситуацию и подготовить решение.

В 2025 году госюрбюро оказана бесплатная юридическая помощь 3957 гражданам. Проведено около 400 выездных мероприятий, в том числе 54 приема граждан посредством использования мобильного офиса.