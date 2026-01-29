В интернате Прокопьевска, где произошла вспышка гриппа А, в 7 пациентов скончались вследствие декомпенсации длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Что послужило причиной смерти 73-летней женщины и 19-летнего парня в Прокопьевской горбольницы, выясняют специалисты. Все случаи зафиксированы в январе.

«69-летняя женщина скончалась от декомпенсации длительно текущей сердечной недостаточности в машине скорой помощи. 67-летняя женщина умерла от хронической сердечной недостаточности в психоневрологическом интернате. Две женщины 79 лет скончались в психоневрологическом интернате; причины — энцефалопатия сложного генеза и декомпенсация сердечной недостаточности. 42-летний мужчина умер в результате тромбоэмболии в стационаре Прокопьевской городской больницы», – сообщили подробности в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса.

Еще двое пациентов умерли от других недугов. 68-летний мужчина в Прокопьевской горбольнице скончался от хронической обструктивной болезни легких в стадии декомпенсации. В психоневрологическом интернате ушла из жизни 21-летняя женщина с ДЦП и церебральным параличом.

«Сегодня возвращаюсь в регион. Сразу проведем штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности. Примем конкретные решения как по этой ситуации, так и по работе подобных социальных учреждений в целом», – прокомментировал ситуацию находящийся в командировке в Москве Илья Середюк.

Информацию уже передали правоохранителям. В ведомстве пообещали провести тщательную проверку по каждому случаю летального исхода.

