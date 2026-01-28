Звания Героя России посмертно удостоен беловчанин Михаил Купов, ушедший на фронт в 2024 году. Он командовал группой, которая во время боевой задачи захватила опорный пункт противника в лесу. Десантники взяли в плен пять вражеских солдат, еще столько же уничтожили. По пути назад группа попала по обстрел противника. Михаил Купов погиб, закрыв собой товарища.

«Подвиг гвардии рядового Михаила Купова навсегда вписан в летопись мужества и отваги нашей страны. Он показал истинный пример героизма», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Золотую Звезду» Героя России передали родственникам Михаила Купова.

Фото: Илья Середюк/Telegram