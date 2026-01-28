III Всероссийская муниципальная премия «Служение» в этом году расширила список номинаций, добавив категорию, посвященную межнациональным отношениям. После объявления Президентом страны Владимиром Путиным 2026-й Годом единства народов России от представителей муниципального сообщества стали поступать предложения об учреждении одиннадцатого конкурсного направления. Прием заявок по номинации «Единство народов — сила страны» проходил с 1 декабря по 18 января. Всего поступило 1 937 проектов.

В рамках дополнительной номинации поощряются проекты, управленческие решения и инициативы, направленные на гармоничное развитие межнациональных отношений, профилактику конфликтов и продвижение идей дружбы и взаимного уважения между народами России.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов отметил, что муниципальный уровень играет решающую роль в поддержании и укреплении национального единства: «Межнациональное согласие, уважение культурных традиций каждого народа, совместные инициативы — это основа нашей государственности. И здесь особенно важен муниципальный уровень. Представители муниципалитетов находятся на передовой линии взаимодействия с гражданами. Это сотни реальных дел: от профилактики конфликтов до совместных городских проектов. Премия «Служение» позволит выделить лучшие проекты, которые отражают интересы многонационального народа России. Они формируют крепкий фундамент, который делает нашу страну сильной».

С 21 января началось голосование Экспертного совета. Более 350 представителей партнерских организаций, малого и среднего предпринимательства, государственных органов власти, научного сообщества, а также экспертных и отраслевых объединений выберут лучшие проекты из десяти номинаций. По одиннадцатому дополнительному направлению их определит экспертная комиссия, сформированная организатором Премии, при участии представителей ФАДН России. Все отобранные проекты пройдут в следующий этап. 2 марта начнется Народное голосование на портале «Госуслуги», где граждане нашей страны определят победителей. Церемония награждения лауреатов Премии состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева рассказала, что Премия — это не только награда, но и сотни успешных проектов по всей стране: «В ходе работы экспертов из 17 280 заявок будут выделены ТОП-110 лучших проектов. Всего на премию 2026 года поступило 63 397 заявок, включая инициативы в дополнительной номинации «Единство народов — сила страны». Премия — это живая карта лучших практик со всей России. Соискатели Премии учатся формулировать свои локальные проекты в русле общенациональных приоритетов, видя в этом не директиву, а реальный вклад в развитие страны. В итоге формируется сплоченная среда, где управленцы на практике убеждаются: развивая малую Родину, ты служишь всей стране».

В рамках новой номинации Кузбасс представил инициативы, отражающие богатое этнокультурное многообразие региона. Среди заявок — проекты Юргинского и Новокузнецкого городских округов, направленные на развитие чувашской культуры, поддержку коренных народов Кузбасса, а также создание Центра языков и культур народов Сибири. В Гурьевском и Междуреченском округах реализуются театрализованные постановки и фестивали, объединяющие историческую память и этническую самобытность.

Премия проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Ее организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.