В Кемерове планируется провести модернизацию инфраструктуры 10-го трамвая. Этот вопрос обсуждался на совещании с губернатором Ильей Середюком. По словам главы региона, это один из самых востребованных и загруженных направлений в городе, только за прошлый год было перевезено более двух миллионов пассажиров.

На маршруте планируется заменить 11,5 км путей, контактные сети и тяговую подстанцию.

«Задача сложная, маршрут пересекают около 500 различных городских сетей. Их переустройство необходимо увязать в проекте, согласовать с ресурсоснабжающими организациями», — добавил Илья Середюк.

В настоящий момент прорабатываются этапы и логика действий. Пока проект будет проходить экспертизу, уже начнутся подготовительные работы. При этом власти намерены максимально использовать в работе материалы кузбасских производителей.