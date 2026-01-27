На базе 23 территориальных подразделений Кадрового центра «Работа России» начали функционировать молодежные клубы. Их основная задача — объединить молодых людей, стремящихся к профессиональному росту и личностному развитию.

К участию в клубах приглашаются школьники 8-11 классов, студенты и выпускники средних и высших профессиональных учреждений. Здесь молодежь научится эффективно вести себя на рынке труда, узнает о возможностях трудоустройства и открытия собственного дела, а старшеклассникам помогут определиться с перспективной профессией.

Деятельность клубов будет сосредоточена на интерактивных методах взаимодействия. Специалисты Кадрового центра разработают и проведут мастер-классы, карьерные тренинги, квизы, молодежные форумы, деловые игры, ярмарки вакансий, профессиональные пробы, экскурсии, встречи с экспертами, работодателями и известными личностями.

Для вступления в молодежный клуб необходимо обратиться в ближайший Кадровый центр «Работа России».

Фото: пресс-служба АПК.