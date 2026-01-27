В Новокузнецке подвели итоги традиционного конкурса журналистского мастерства имени Анатолия Сосимовича. Каждый год его проводит местное отделение Союза журналистов России.

Из общего числа работ, а их было порядка 80, члены жюри определили авторов лучших печатных, интернет и телевизионных материалов. В результате «Десятка», которая входит в региональный медиахолдинг «Кузбасс», как всегда отличилась, собрав в свою копилку с десяток дипломов.

В числе самых ярких побед – журналист Юлия Трифонова с проектом «Бумажный памятник», она признана лучшей в номинации «Телевидение. Тематическая передача». Ее цикл рассказывает о книгах в годы Великой Отечественной войны.

В номинации «Телевидение. Репортаж» дипломы лауреата и победителя забрали Екатерина Юрганова и Юлия Кольцова. Жюри высоко оценило их сюжеты, посвященные микро-искусству и неравнодушию новокузнечан. К тому же проект Екатерины «Жива не жива», созданный по следам «Кузнецкого фронтира», был отмечен в специальной номинации «За популяризацию истории и культуры России».

Еще из больших достижений телеканала: по итогам прошлого года Екатерина Юрганова была названа «Заслуженным журналистом Кузбасса», а Андрея Черникова отметили почетным знаком «За помощь людям» от Союза журналистов России. Это новая ведомственная награда, которую вручают за высокие профессиональные достижения и за личный вклад в благотворительную деятельность и поддержку общества.