Соперник по 27 туру Суперлиги в турнирной таблице находится выше «Кузбасса». Если кемеровчане находятся на 15-м месте, то «Горький» расположился на 11-й строчке. Клубы разделяет дистанция в 8 очков. Правда, к матчу с «Кузбассом» нижегородцы подходят далеко не в лучшем состоянии. «Горький» потерпел 5 поражений кряду, не забрав у «Белогорья», казанского «Зенита», «Оренбуржья», «Факела Ямала» и питерского «Зенита» ни одного сета.

«Кузбасс» и «Горький» матч первого круга чемпионата России проводили в Кемерове, в ноябре прошлого года сильнее были нижегородцы (3:1). Поквитаться с соперником за то поражение команда Сергея Троцкого может сегодня. Игра начнется в 23 часа по кемеровскому времени.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)