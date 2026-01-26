«День сибирского казачества» прошел в Анжеро-Судженске. Праздник посвятили 444-й годовщине образования Сибирского казачьего войска. Помимо творческих номеров в городском Доме культуры организовали выставку изделий мастеров.

В Мысках провели первую городскую Спартакиаду коренных малочисленных народов Кузбасса. Спортсмены состязались как в традиционных (настольный теннис, плавание, лыжных гонки), так и в национальных видах (забеги на охотничьих лыжах со стрельбой из лука и перетягивание палки).

Соревнования и казачий праздник состоялись в рамках Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба АПК






