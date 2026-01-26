Турнир по рукопашному бою памяти участников специальной военной операции Артема Ремезова и Эдуарда Вагнерова прошел в междуреченской школе №21. В поединках сошлись более 200 юных бойцов. Их поддерживали ветераны боевых действий и общественники. Каждому спортсмену по итогам состязаний вручили памятные призы и подарки.

А в Мысках провели встречу студентов с участником СВО Александром Колышкиным и социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Ксенией Усовой в рамках молодежного форума «Время действовать. В новом – по-новому». Собравшиеся обсудили вопросы сохранения исторической памяти и участия молодежи в общественной жизни.

Фото: пресс-служба АПК