Губернатор Кузбасса Илья Середюк поздравил жителей региона с Днем образования области.

Дорогие жители Кузбасса!

Сегодня наша область отмечает свой 83-й день рождения: именно в этот день, 26 января 1943 года, Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О создании Кемеровской области».

Символично, что решение о выделении нашей области из состава Новосибирской было принято во время Великой Отечественной войны. Это был период тяжелых испытаний, небывалых воинских и трудовых подвигов народа, в том числе наших земляков. По решению Президента страны Владимира Владимировича Путина кузбасские города – Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий – удостоены почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» за массовый трудовой героизм и самоотверженность горожан, проявленные во время Великой Отечественной войны. Сегодня, когда наши ребята выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, все мы ориентируемся на поколение победителей. Вместе нам по плечу преодолеть любые преграды и достичь поставленных целей.

Мы работаем большой командой, чтобы Кузбасс оставался регионом, благоприятным для жизни, работы и отдыха. Продолжаем строительство нового жилья, возводим и модернизируем действующие объекты социальной инфраструктуры: школы и детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры и спорта. Ремонтируем автомобильные дороги и строим новые, благоустраиваем общественные пространства. Спасибо, дорогие кузбассовцы, за ваш труд и вклад в эти преобразования.

Уважаемые земляки, сегодня от нас с вами зависит будущее региона. Нам предстоит вместе решать серьезные задачи: реализовывать Программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года и национальные проекты, запускать производства и создавать новые рабочие места. Пусть нам сопутствует удача и успех во всех добрых делах и начинаниях! От всего сердца желаю счастья, здоровья и благополучия вам и близким вам людям!

С уважением и признательностью,

Губернатор Кузбасса Илья Середюк