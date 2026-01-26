Студентов Кузбасса приглашают присоединиться к шестому конкурсному треку проекта «Твой Ход», входящего в линейку проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Проект осуществляется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным и поддержанного Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Студенты Кузбасса активно участвуют в проекте. За пять сезонов было подано 20236 заявок, и трое лучших стали победителями в треке «Делаю». В следующем, 2026 году, студенты вузов и профессиональных образовательных организаций Кузбасса в возрасте от 14 до 35 лет смогут проявить себя в пяти конкурсных треках.

Подробную информацию о конкурсных треках и возможностях проекта, а также подать заявку на участие можно на платформе «Твой Ход».

Фото: пресс-служба АПК.