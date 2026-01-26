В Заводском районе Новокузнецка состоялось открытие новой многофункциональной спортивной площадки. Она расположена в районе пр. Советской Армии, 46а, за площадью общественных мероприятий района.

Объект будет работать круглогодично и доступен всем желающим: зимой он превратится в хоккейную коробку, а летом здесь можно играть в футбол, баскетбол и другие виды спорта. Проект реализован в рамках корпоративной программы «ЕВРАЗ – спорту». Инвестиции в проект составили почти 14 млн рублей.

Первый товарищеский матч на площадке состоялся между студенческой хоккейной командой «Металлург-Университет» (СибГИУ) и сборной «ЕВРАЗ Сибирь» (Ночная хоккейная лига).