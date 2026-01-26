Глава региона поделился планами на новую рабочую неделю. Илья Середюк отметил, что пункты бесплатного проката колясок, ходунков, кроваток и многих необходимых для младенцев предметов откроют в 25 территориях.

«Напомню, что такие пункты мы уже открыли в Осинниках, Новокузнецке и Кемерове. Сейчас настала очередь других муниципалитетов. Эту работу мы должны завершить в январе», – сказал губернатор.

Также на этой неделе в регионе пройдут памятные мероприятия, посвященные 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В годы Великой Отечественной войны в Кузбасс из осажденной гитлеровцами северной столицы эвакуировали почти 47 тысяч человек. Кроме того, Илья Середюк навестит в областном госпитале ветеранов войн бойцов СВО и проведет личный прием участников спецоперации и их близких.

До выходных губернатор Кузбасса планирует посетить Гурьевск, где встретится с местной общественностью, проверит работу промышленных предприятий и проинспектирует ремонтируемые объекты соцсферы. Помимо этого, в регионе запустят акцию «Снежный десант» и проведут слет отличников.