Портал life.ru рассказал об особой роли женщины в казачий семье. Казачки были хранительницами очага, полевыми работниками, главами семей и бесстрашными защитницами. Пока мужья сражались на войнах и покоряли степи, женщины пахали землю, растили детей, управляли хозяйством, ухаживали за скотом и занимались рукоделием. В XVIII веке их роль в хозяйстве стала особенно важной. В некоторых кубанских станицах власть в семье передавалась жене, если муж уходил на службу или не возвращался с войны.

Казачьи семьи отличались строгой иерархией и патриархальностью, где женщина подчинялась мужчине. Авторитет отца основывался на уважении и справедливости. В Запорожской Сечи, где жизнь была связана с военной службой, женщины оставались дома, но пользовались почётом. Они оберегали дом, воспитывали детей и поддерживали мужа.

Для сохранения связи с мужем казачки обменивались подарками-оберегами, а перед его отъездом на войну проводили трогательные обряды: подводили коня, кланялись ему, прося уберечь воина, и мать освящала воду для сына. До возвращения мужа жена становилась главой семьи и надевала «печальник» — особый платок.

Казачки — это история стойкости, верности и преемственности. Их труд и сила духа стали основой казачьего мира, который сохраняется до сих пор.