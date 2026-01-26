На аппаратном совещании в Правительстве Кузбасса обсудили ключевые направления работы в сфере образования и социальной поддержки. В центре внимания оказались вопросы трудоустройства выпускников образовательных учреждений и реализация программы помощи семьям с детьми.

Губернатор Илья Середюк сообщил, что в 2025 году вузы, колледжи и техникумы региона окончили более 26 тысяч человек. Из них 84,1% выпускников учреждений среднего профессионального образования и 99,2% выпускников вузов уже трудоустроены, проходят службу в армии или продолжают обучение. Особую роль в этом процессе играет целевое обучение: в прошлом году колледжи и техникумы выпустили 789 целевиков — лучший показатель в стране, вузы — 293.

Для повышения эффективности трудоустройства образовательные организации активно взаимодействуют с Центрами занятости. С января по май 2025 года в регионе прошло более 310 мероприятий — ярмарок вакансий, консультаций и профтестирований, которые посетили около 14,8 тысячи студентов.

Также на совещании рассмотрели итоги реализации проекта «Вызов» в рамках стратегической программы «Дети в семье». Благодаря комплексной работе специалистов в 2025 году 3334 ребёнка обрели родителей, более 80% несовершеннолетних, поступивших в социальные учреждения, вернулись в семьи. На четверть снизилось число родителей, лишённых родительских прав, и на 20% — ограниченных в них.

В регионе действуют 20 клубов «Устойчивая семья», где проходят тренинги и встречи, направленные на укрепление семейных отношений. В каждом муниципалитете созданы «Семейные диспетчерские», работающие по принципу «одного окна». В 2025 году помощь через мобильные пункты получили более 8 тысяч человек. Кроме того, в регионе функционируют пять кризисных отделений для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание уделяется поддержке выпускников детских домов: 625 молодых людей находятся на постинтернатном сопровождении, получая помощь в адаптации к самостоятельной жизни.